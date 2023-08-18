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05:07, 18 августа 2023Россия

Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет

Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Спасатели и инженеры Воздушно-космических сил (ВКС) РФ восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно приземлился у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вертолет охраняла группа поисково-спасательной службы до прибытия технического состава с необходимыми запчастями. «От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники», — рассказали в службе.

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    Марина Совина
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