Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28

Спасатели и инженеры Воздушно-космических сил (ВКС) РФ восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно приземлился у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что вертолет охраняла группа поисково-спасательной службы до прибытия технического состава с необходимыми запчастями. «От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники», — рассказали в службе.