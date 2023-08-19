В Германии назвали три сценария возможных действий Украины

Bild: в случае остановки контрнаступления Украина потеряет Харьковскую область

У властей Украины есть три возможных сценария дальнейших действий. Их назвал заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Киев, сообщает Telegram-канал издания.

Журналист встретился с украинским руководством и посетил передовую линию в Донбассе. После этого он оценил сложившуюся ситуацию в трех вариантах.

В первом из них рассматривается возможность дальнейшего сражения без переговоров с Россией. По данным Ронцхаймера, Киев не хочет прогибаться под давлением и планирует следующее контрнаступление весной 2024 года. Во втором варианте журналист допускает начало переговоров с Москвой на фоне боевых действий.

Ронцхаймер также уверен, что в случае остановки украинского контрнаступления Вооруженные силы России перейдут в ответную атаку и займут новые территории, в частности в Харьковской области. Журналист называет этот третий вариант «ужасным сценарием» для Киева.

Ранее 19 августа генерал бундесвера Андреас Марлоу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество командиров. По его словам, больше всего сейчас волнует украинцев подготовка новых кадров —сержантов и офицеров.