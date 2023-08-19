В Германии рассказали о слабом месте ВСУ

Генерал бундесвера Марлоу: ВСУ потеряли большое количество командиров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество командиров. Об этом рассказал генерал бундесвера Андреас Марлоу, передает агентство Reuters.

«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года», — отметил он.

По мнению Марлоу, ВСУ нужны «свежие кадры военачальников».

Встреча немецкого генерала и представителей прессы прошла на полигоне Клитц в Германии. В этом месте иностранные инструкторы обучают украинских военных.

Ранее издание Bild написало, что Вооруженные силы Украины потеряли минимум 31 единицу западной техники в битве только за один населенный пункт.

Как подчеркнули журналисты, российским силам известно, что на Украине есть сложности с заменой и ремонтом техники, так как на это уходит от нескольких недель до месяцев. Отмечается, что российские бойцы истощают ВСУ. Кроме того, остается вопрос, способна ли Украина компенсировать возрастающие потери.