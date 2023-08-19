Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:23, 19 августа 2023Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по приготовлению полезной для сердца каши

Кардиолог Шехян: при проблемах с сердцем в кашу лучше не добавлять масло

Фото: Celina / Unsplash

При проблемах с сердцем не стоит улучшать вкус каши различными добавками, в том числе маслом, уверен врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян. Эту и некоторые другие рекомендации по приготовлению полезной каши он дал в беседе с Life.

По словам врача, самыми полезными при заболеваниях сердечно-сосудистой системы являются овсянка и гречка. Однако и другие крупы могут быть полезны для здоровья, если их варить с соблюдением определенных правил. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше отказаться от привычки добавлять в кашу сливочное масло или различные жирные зажарки, указал кардиолог.

«Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть сливочного масла. В этом случае из бляшек, которые покрывают стенки сосудов, происходит обратный выход холестерина в кровоток. За счет этого бляшки уменьшаются в объеме, сосуды оздоравливаются», — объяснил врач.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Диета «Стол №5». В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
Диета «Стол №5».В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
18 августа 2022

Шехян также призвал сердечников не злоупотреблять солью при приготовлении каши. Вместо нее он предложил добавлять в готовое блюдо немного кунжута, зелени или небольшого количества растительного масла.

Ранее специалист лаборатории ФБГУ «Центр оценки качества зерна» Ольга Шнитцер назвала полезные вещества и витамины, которые содержатся в солоде — основном ингредиенте пива. Она отметила, что солод, изготовленный из пивоваренного ячменя, содержит витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, а также некоторое количество минеральных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал неизбежным поражение Запада на украинском направлении

    Объяснена причина провала контрнаступления ВСУ

    Москвичи поспорили о кормлении уличных голубей

    Пушилин рассказал об интеграции ДНР с Россией

    Россиянам дали рекомендации по приготовлению полезной для сердца каши

    Мурал с изображением Сергея Есенина закрасили в Харькове

    Эффект для экономики от продажи валютной выручки оценили

    Премьер Украины заявил о выделении миллионов долларов на помощь энергокомпаниям

    Бесплатная раздача яблок в московском метро попала на видео

    Делегация ЭКОВАС потребовала освободить президента Нигера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости