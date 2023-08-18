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19:23, 18 августа 2023Забота о себе

Россиянам назвали полезные витамины в пиве

Эксперт Ольга Шнитцер: в солоде содержатся витамины, полезные для кожи и волос

Фото: engin akyurt / Unsplash

Специалист лаборатории ФБГУ «Центр оценки качества зерна» Ольга Шнитцер назвала полезные вещества и витамины, которые содержатся в солоде — основном ингредиенте пива. Ее цитирует Life.

Шнитцер отметила, что солод, изготовленный из пивоваренного ячменя, содержит витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, а также некоторое количество минеральных веществ. По словам специалистки, это делает пенный напиток полезным продуктом для ухода за кожей и волосами. «Пиво помогает сделать волосы плотными, блестящими, укрепить их луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для прически. Существуют и промышленные средства для волос, изготовленные на основе пива», — говорит специалистка.

Эксперт добавила, что пиво можно добавить в ванну и использовать в качестве средства для ухода за кожей и ногтями.

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    Екатерина Улитина
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