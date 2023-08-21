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22:10, 21 августа 2023Мир

В Италии заявили о невозможности победы Украины в военном конфликте

Итальянский генерал Бертолини: победа Украины в конфликте с Россией немыслима
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency

Победа Украины в военном конфликте с Россией немыслима. Запад должен принять это к сведению и начать переговоры, заявил итальянский генерал Марко Бертолини в интервью изданию Libero Quotidiano.

«Это констатация факта: цели Киева недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены. Контрнаступление идет медленно», — отметил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день «скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе». Бертолини подчеркнул и «численное превосходство и огневую мощь России».

Как отметил генерал, «во многих кругах осознали, что возможность возвращения» Украине территорий, которые находятся под контролем России, нереальна.

«Конфликт может быть завершен только путем переговоров», — резюмировал эксперт.

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    Марина Совина
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