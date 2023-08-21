Известный российский комик рассказал о слезах матери из-за его эмиграции в США

Комик Незлобин рассказал, что мать звонит ему в слезах из-за эмиграции в США

Известный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин раскрыл реакцию матери на его эмиграцию в США. В эфире подкаста для YouTube-канала STANDUP LA он заявил, что мать скучает по нему и звонит в слезах.

«Мне мама звонит и плачет, [говорит,] что она скучает. Психоаналитики говорят, что так они (родственники — прим. «Ленты.ру») не манипулируют тобой, а тянут тебя с собой пострадать. (...) Она тебе звонит, ревет и говорит, [мол,] со мной пострадай тоже», — рассказал комик.

Ранее Незлобин пожаловался на трудности в построении карьеры комика в США. Он сообщил, что в Америке юмористам сложнее зарабатывать, чем в России. По словам экс-резидента Comedy Club, комикам в Соединенных Штатах приходится параллельно трудиться в других сферах, чтобы прокормить себя.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Играл составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 года был резидентом Comedy Club. В 2018 году он перешел на канал СТС и был ведущим шоу «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». В 2021 году Незлобин переехал из России в США, где продолжил строить карьеру комика.