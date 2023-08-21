Экс-агент ЦРУ Макговерн рассмеялся после слов Байдена о поражении России в СВО

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн раскритиковал президента США Джо Байдена после слов о поражении России в спецоперации. Экс-агент рассмеялся, когда ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил об этой фразе лидера США.

«Ваш босс сказал, что Путин "потерпел поражение" в войне и сказал это много-много раз. Вопрос: разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью?» — отметил Макговерн.

По его словам, такие же прогнозы делал глава ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в людских потерях среди своих сограждан. Запад потребовал от украинского лидера пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите», заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.