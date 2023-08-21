Названо предположительное число участников экскурсии по подземельям Москвы

РИА Новости: восемь человек могли участвовать в экскурсии по подземельям Москвы

В экскурсии по подземным коллекторам Москвы могли участвовать восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным собеседника агентства, всего на участие в экскурсии записались более 20 человек, однако большинство отказались после прогноза о сильном ливне.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.