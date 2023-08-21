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13:06, 21 августа 2023Россия

Названо предположительное число участников экскурсии по подземельям Москвы

РИА Новости: восемь человек могли участвовать в экскурсии по подземельям Москвы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В экскурсии по подземным коллекторам Москвы могли участвовать восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным собеседника агентства, всего на участие в экскурсии записались более 20 человек, однако большинство отказались после прогноза о сильном ливне.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

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    Никита Абрамов
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