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14:23, 27 августа 2023Моя страна

В Уфе пройдет международный марафон

Международный марафон пройдет в Уфе 3 сентября

Фото: Ainur Khakimov / Unsplash

В Уфе в начале сентября в девятый раз пройдет международный марафон. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Как отмечается, мероприятие пройдет 3 сентября. Принять участие в нем смогут как профессиональные спортсмены, так и любители бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта.

В рамках марафона участники смогут выбрать дистанцию от 2 до 42,2 километра. Кроме того, отдельные старты на дистанции от 50 до 400 метров будут организованы для детей. Также пройдут состязания по спидскейтингу, в рамках которых участники на скоростных роллерах проедут десять километров.

По словам организаторов, маршруты будут пролегать по историческому центру города. Для участников и болельщиков также пройдет концертная программа и конкурсы с призами.

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    Варвара Кошечкина
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