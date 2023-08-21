В Уфе пройдет международный марафон

Международный марафон пройдет в Уфе 3 сентября

В Уфе в начале сентября в девятый раз пройдет международный марафон. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Как отмечается, мероприятие пройдет 3 сентября. Принять участие в нем смогут как профессиональные спортсмены, так и любители бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта.

В рамках марафона участники смогут выбрать дистанцию от 2 до 42,2 километра. Кроме того, отдельные старты на дистанции от 50 до 400 метров будут организованы для детей. Также пройдут состязания по спидскейтингу, в рамках которых участники на скоростных роллерах проедут десять километров.

По словам организаторов, маршруты будут пролегать по историческому центру города. Для участников и болельщиков также пройдет концертная программа и конкурсы с призами.