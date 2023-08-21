На Украине возбудили уголовное дело после взрыва в МВД

На Украине возбудили уголовное дело после взрыва в криминалистическом центре МВД

На Украине возбудили уголовное дело после взрыва на складе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) страны в Telegram-канале.

«Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 267 ("Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшими (…) тяжкие последствия")», — говорится в публикации.

Уточняется, что сотрудники ГБР начали расследование по факту произошедшего 19 августа взрыва, в результате которого несовместимые с жизнью ранения получили четыре работника НИЭКЦ. По версии следствия, происшествие случилось в ходе исследования экспертами взрывоопасного предмета на территории центра. Во время работы объект сдетонировал, был поврежден фасад главного здания транспортные средства и близлежащие дома.

Ранее сообщалось, что в НИЭКЦ произошел пожар на складе. Глава МВД Украины Игорь Клименко предположил, что взрыв мог произойти в момент, когда в криминалистическом центре проводилась экспертиза взрывоопасных предметов.