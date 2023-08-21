Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

Mash: украинский БПЛА попытался атаковать военный аэродром в Калужской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром Шайковка в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, около 8:00 по московскому времени на территорию аэродрома упал беспилотник. Отмечается, что это был гражданский коптер, который дооснастили самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.

На месте падения дрона образовалась воронка, и вспыхнул пожар, который удалось потушить без привлечения спасателей.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении дрона противника в Кировском районе региона. По его словам, отражение атаки осложнялось погодными условиями, однако налет был отражен. Пострадавших и разрушений нет, добавил Шапша.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.