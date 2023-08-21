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11:59, 21 августа 2023Из жизни

Сбросившая 40 килограммов пилот поделилась секретами эффективного похудения

7 News: пилот из США сбросила 40 килограммов благодаря подсчету макронутриентов

Фото: @lilyroberts60

Пилот из США сбросила 40 килограммов за три с половиной года и поделилась простыми секретами эффективного похудения. Об этом сообщает 7 News.

Лили Робертс рассказала, что в прошлом ее вес был нестабильным. «У меня были периоды, когда я быстро теряла вес, и периоды, когда он просто замирал», — объясняет она. Женщина не хотела истязать себя строгими диетами, поэтому в конце концов решила придерживаться правильного питания. Для этого пилот высчитала необходимое ее организму количество калорий и макронутриентов — белков, жиров и углеводов. После подсчетов Робертс стала готовить полезные блюда дома.

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Чтобы рацион был разнообразным и питательным, женщина составляла план питания на неделю. Она писала список всех блюд, которые хотела съесть, а затем готовила их на несколько дней вперед. Готовые блюда хранились в холодильнике. На завтрак Робертс могла приготовить запеченный картофель с яйцами и овощами или кашу с яблоками, обедала женщина супом с говядиной, ячменной крупой и овощами, а на ужин ела тако с индейкой и пасту. Если есть хотелось несильно, она перекусывала нарезанной морковью с соусом ранч, апельсинами, сырными крекерами и орехами. Благодаря правильному и сбалансированному рациону ей удалось сбросить в общей сложности 40 килограммов.

Робертс продолжает придерживаться здорового питания и всегда берет на работу еду домашнего приготовления. По ее словам, именно правильное питание является главным ключом к избавлению от лишнего веса, поэтому стоит научиться выделять время на приготовление полезных блюд, если хочется добиться фигуры мечты.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Алиса Удовик
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