В Москве откроется новая локация для вечеринок и концертов

Новое пространство «19:01 на Кристалле» откроется в Москве 25 августа

В Москве откроется пространство «19:01 на Кристалле», где весь сентябрь будут проходить концерты, вечеринки и перфомансы. Новая площадка расположилось на территории бывшего завода «Кристалл» в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яузы. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В названии использован 1901 год — год открытия завода «Кристалл». Помимо этого, 19:01 — это время начала отдыха после рабочего дня и место встречи в новом пространстве. Эксперты считают, что «19.01 на Кристалле» имеет все шансы стать «одной из важнейших точек притяжения в Москве на ближайшее время».

На площадке планируют проводить акустические концерты, джем-лайвы, танцы, ночи звезд электронной сцены, а также детский рейв и эмбиент для взрослых. В первые выходные на сцене выступят основатели «Рабицы» Сергей Голиков и Иван Радзиевский. Помимо этого, будет организована дискотека 6+ с Андреем Чагиным.

На сцене пространства выступят московские, петербургские и воронежские театры. Хедлайнерами программы станут «Никитский театр» из Воронежа со спектаклем «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Муравицкого, «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Я шагаю по Москве» в постановке Семена Серзина.

Мероприятия будут проходить с 25 августа по 1 октября. С полным списком запланированных событий можно ознакомиться на официальном сайте пространства.