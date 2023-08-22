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15:50, 22 августа 2023Ценности

Россиянкам перечислили модную одежду и обувь на осень

Стилистка Яна Гракова назвала тренчи и грубые ботинки модными осенними вещами

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Яна Гракова перечислила россиянкам модную одежду и обувь на осень 2023 года. Ее комментарий публикует «ФедералПресс».

Так, актуальными в грядущем сезоне эксперт назвала жакеты, тренчи, спортивные ветровки, пальто и косухи. Что касается обуви — популярными останутся множество вариантов, включая кеды, кроссовки, лоферы, ботильоны, грубые ботинки и ботфорты.

При этом к универсальным цветам осенних предметов гардероба специалистка отнесла бежевый, молочный, светло-коричневый и шоколадный. В то же время уместными окажутся яркие акценты в образе. Например, вещи розового, красного, уходящего в винный, оранжевого и желтого оттенков.

Ранее в августе российский стилист Руслан Алексеев также назвал модную одежду на осень 2023 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными изделия из сетки. Кроме того, в список трендов войдут предметы гардероба в панковском стиле, например юбки в клетку и рваные джинсы.

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    Алина Гостева
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