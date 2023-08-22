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11:50, 22 августа 2023Бывший СССР

Названы особенности запрошенных Украиной ракет JASSM

Военный эксперт Кошкин назвал опасной комбинацию F-16 и ракет JASSM у ВСУ

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Крылатые ракеты JASSM, которые запросила Украина у США для истребителей F-16, могут быть способны достигать целей в Крыму. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он назвал особенности этих боеприпасов.

Это ракеты-невидимки класса «воздух-земля», дальность у них порядка 370 километров. Это будет весьма опасная комбинация, если Украина будет иметь такое оружие у своих Военно-воздушных сил (ВВС)

Андрей Кошкинвоенный эксперт

«Пока что дебаты идут по поводу поставок F-16, разные комбинации. Это довольно непростая схема и надо готовить инфраструктуру», — объяснил он.

Ракеты JASSM больше подходят к F-16, но и другие боеприпасы, которые уже получила Украина, можно использовать для этих самолетов, отметил Андрей Кошкин.

«Storm Shadow и SCALP — под эти ракеты еще не сделаны пилоны на F-16, но это не проблема. Так что сказать, что ракеты Storm Shadow и SCALP неприменимы с F-16 — это будет не совсем правильно. На самом деле ракеты JASSM находятся в весьма сопряженном состоянии с истребителями F-16. Естественно, что Украина сразу выставила такой список этих ракет, чтобы дать возможность атаковать объекты в глубине полуострова Крым — такая задача», — добавил специалист.

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Как писал Forbes, Украина будет добиваться от США поставок крылатых ракет JASSM для истребителей F-16. «F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — сказано в материале.

США планировали начать поставки F-16 Украине к концу года. На прошлой неделе США официально разрешили Дании и Нидерландам отправить Киеву свои истребители. Копенгаген передаст 19 боевых машин, Амстердам отправит 42. Также они будут обучать украинских пилотов.

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