На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

FT: Киев меняет расположение важного вооружения из-за ударов по объектам ВС ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно передислоцировать критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, речь идет об авиабазах и взлетно-посадочных полосах вдали от линии фронта, откуда, в частности, производится запуск британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Отмечается, что подобные маневры совершаются на фоне российских ударов по этим объектам украинских Воздушных сил (ВС).

По мнению экс-главы украинской военной и внешней разведки Валерия Кондратюка, предоставленные Западом ракеты «играли решающую роль» для Киева. Он также добавил, что у России не было другого пути остановить их использование, кроме как с помощью ударов по аэродромам с самолетами. Как заявляют источники газеты, из-за этого украинские пилоты вынуждены теперь постоянно курсировать между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

«Неудивительно, что они пытаются уничтожить нашу авиацию и наших пилотов... Наши пилоты беспокоят их. . . [и] причиняют много неприятностей» Валерий Кондратюк экс-глава украинской военной и внешней разведки

В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат и советник министра обороны Украины Юрий Сак обращают внимание союзников республики на ее потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны (ПВО), которые дали бы возможность эффективнее защищать украинские авиабазы. Помимо этого, Сак также призвал партнеров Киева ускорить поставку истребителей F-16 и обучение пилотов ВСУ.

Проблемы с ПВО

До этого Игнат признавался, что украинские средства ПВО не способны противодействовать российским ракетам Х-22. По его словам, украинским военным еще ни разу не удавалось сбить подобные снаряды. При этом он отметил, что этим ракетам можно противостоять с помощью таких средств, как американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Спикер ВСУ также заявил, что проблемой для военнослужащих является быстрая смена траектории движения российских ракет, из-за чего украинская ПВО часто не может сбить их.

Без истребителей

Несмотря на актуальную потребность в американских истребителях, в ближайшее время ВСУ придется справляться без них. Как сообщил Игнат, Киев не получит самолеты F-16 ни осенью, ни зимой 2023 года. Несмотря на это, он высказал уверенность в том, что вопрос об их передаче сдвинулся с места, а бойцы ВСУ пройдут необходимую подготовку для управления ими.