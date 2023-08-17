Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 17 августа 2023Бывший СССР

На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

FT: Киев меняет расположение важного вооружения из-за ударов по объектам ВС ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно передислоцировать критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, речь идет об авиабазах и взлетно-посадочных полосах вдали от линии фронта, откуда, в частности, производится запуск британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Отмечается, что подобные маневры совершаются на фоне российских ударов по этим объектам украинских Воздушных сил (ВС).

По мнению экс-главы украинской военной и внешней разведки Валерия Кондратюка, предоставленные Западом ракеты «играли решающую роль» для Киева. Он также добавил, что у России не было другого пути остановить их использование, кроме как с помощью ударов по аэродромам с самолетами. Как заявляют источники газеты, из-за этого украинские пилоты вынуждены теперь постоянно курсировать между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

«Неудивительно, что они пытаются уничтожить нашу авиацию и наших пилотов... Наши пилоты беспокоят их. . . [и] причиняют много неприятностей»

Валерий Кондратюкэкс-глава украинской военной и внешней разведки

В то же время спикер ВС ВСУ Юрий Игнат и советник министра обороны Украины Юрий Сак обращают внимание союзников республики на ее потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны (ПВО), которые дали бы возможность эффективнее защищать украинские авиабазы. Помимо этого, Сак также призвал партнеров Киева ускорить поставку истребителей F-16 и обучение пилотов ВСУ.

Проблемы с ПВО

До этого Игнат признавался, что украинские средства ПВО не способны противодействовать российским ракетам Х-22. По его словам, украинским военным еще ни разу не удавалось сбить подобные снаряды. При этом он отметил, что этим ракетам можно противостоять с помощью таких средств, как американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Материалы по теме:
«У русских больше оружия и людей» Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
«У русских больше оружия и людей»Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
28 июля 2023
Украина ждет от Израиля современное оружие. Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
Украина ждет от Израиля современное оружие.Почему Тель-Авив не спешит поддержать Киев и разорвать отношения с Москвой?
12 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023

Спикер ВСУ также заявил, что проблемой для военнослужащих является быстрая смена траектории движения российских ракет, из-за чего украинская ПВО часто не может сбить их.

Без истребителей

Несмотря на актуальную потребность в американских истребителях, в ближайшее время ВСУ придется справляться без них. Как сообщил Игнат, Киев не получит самолеты F-16 ни осенью, ни зимой 2023 года. Несмотря на это, он высказал уверенность в том, что вопрос об их передаче сдвинулся с места, а бойцы ВСУ пройдут необходимую подготовку для управления ими.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали менять дислокацию важного вооружения. С чем связана новая тактика ВСУ?

    Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до предпоследнего

    НАТО будет поддерживать Украину до победы

    В России отреагировали на возвращение членов «Азова» к боевым действиям

    ЭКОВАС пригрозило Нигеру военной интервенцией

    Вылетевший из Москвы в Минеральные воды самолет совершил экстренную посадку

    В СБР рассказали о призовых на сезон-2023/2024

    Обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

    Парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи

    В России исчезнут профессии кучера и дворника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости