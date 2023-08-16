В Киеве высказались о сроках поставки истребителей F-16

«Страна.ua»: Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой

Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой, заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Как уточнил украинский военный, Киев возлагал на боевые самолеты большие надежды, так как они могли стать частью противовоздушной обороны (ПВО). «Уже очевидно, что мы не получим F-16 этой осенью и зимой», — высказался Игнат о сроках поставки. При этом он уверен, что вопрос передачи самолетов сдвинулся с места. Игнат уточнил, что бойцы ВСУ пройдут обучение на истребителях.

Ранее сообщалось, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил о начале подготовки украинских пилотов в августе.