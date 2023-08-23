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08:00, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Женщина узнала о секретном доходе мужа и неприятно удивилась

Фото: Tool., Inc / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его жена узнала о его секретном дополнительном доходе и неприятно удивилась. Для женщины стало сюрпризом то, что ее супруг делает эротические 3D-рисунки персонажей видеоигр и аниме.

Автор поста написал, что недавно стал подрабатывать 3D-художником и начал делать на заказ изображения различных персонажей видеоигр и аниме. «Мои работы — это не порно, но они эротические», — пояснил он. По его словам, он никогда не скрывал свою деятельность от супруги, но не говорил о ней открыто.

«Вчера моя жена взяла мой ноутбук, на котором была открыт незаконченный проект — изображение девушки в откровенном наряде горничной, лежащей на полу», — рассказал герой истории. Супруга автора назвала его работы отвратительной порнографией, на что он ответил, что люди платят ему за эти изображения большие деньги. «Она еще больше расстроилась и приравняла это к секс-работе», — пожаловался рассказчик.

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Автор поста в разговоре с супругой подчеркнул, что именно благодаря 3D-рисункам они могли отправиться в два путешествия за прошедший год и перестали «жить от зарплаты до зарплаты». «Жена сказала, что это унизительно, и она больше не будет чувствовать себя в безопасности со мной, если я не брошу свое дело», — отметил он.

«Я чувствую, что сильно облажался. Честно говоря, я не знаю, почему я не сказал ей, что зарабатываю на 3D-рисунках хорошие деньги», — признался рассказчик.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора. Многие отметили, что деятельность рассказчика можно расценить как форму искусства, а не как эротику. Другие посчитали странным тот факт, что женщина не знала, чем занимается ее муж и сколько он зарабатывает.

Ранее другой пользователь Reddit посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле входной двери дома его брата, и удивился. Он рассказал, что обнаружил у входа неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в дом и разговаривал сам с собой.

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    Олег Давыдов
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