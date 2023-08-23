Медведев раскритиковал Маска из-за новой функции в Twitter

Медведев раскритиковал Маска за появление функции заметок сообщества в Twitter

Появившаяся в социальной сети Х (бывший Twitter) функция «Заметки сообщества» препятствует свободному обмену мнениями. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети.

Политик раскритиковал владельца платформы, американского предпринимателя Илона Маска. По его словам, бизнесмен ориентировался на либерально настроенную общественность, когда вводил эту функцию. Медведев отметил, что теперь каждую социально резонансную публикацию пользователя с большой аудиторией могут комментировать его оппоненты, чьи сообщения, «как правило, состоят из примитивных банальностей».

Он привел в пример реакцию некоторых юзеров на его собственные посты. «Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра [иностранных дел Германии Анналены] Бербок есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой», — написал зампред Совбеза.

Ранее Маск сообщил, что в Twitter отключат функцию блокировки пользователей. При этом некоторым юзерам можно будет запрещать писать сообщения.