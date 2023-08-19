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19:06, 19 августа 2023Интернет и СМИ

В Twitter уберут черный список

Илон Маск сообщил, что в Twitter отключат функцию блокировки пользователей

Фото: Hannah Busing / Unsplash

В социальной сети Twitter (новое название — X) уберут черный список. Об этом заявил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск на своей странице.

По его словам, в Twitter отключат функцию блокировки пользователей. При этом Маск уточнил, что в соцсети можно будет запрещать некоторым юзерам писать сообщения.

Ранее Маск сообщил, что верифицированные пользователи Twitter получили возможность скачивать видео. Для того, чтобы загрузить ролик, им нужно перейти в полноэкранный режим и нажать на знак многоточия в правом верхнем углу, после чего в открывшемся меню выбрать пункт «Загрузить».

Маск приобрел Twitter осенью 2022 года. Вскоре после этого предприниматель уволил половину сотрудников и сменил руководство компании. В июле 2023 года он сменил название платформы на X.

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    Олег Давыдов
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