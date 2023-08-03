Маск анонсировал еще одно нововведение в Twitter

Маск сообщил, что верифицированные пользователи Twitter смогут скачивать видео

Пользователи соцсети Twitter (новое название — X), прошедшие процедуру верификации, то есть признания аккаунта подлинным, получили возможность скачивать видео. О запуске новой функции сообщил глава компании, американский миллиардер Илон Маск на своей странице на платформе.

«Верифицированные пользователи теперь могут скачивать видео, если это разрешает автор материала», — анонсировал еще одно нововведение Маск. По его словам, для того, чтобы скачать ролик, нужно перейти в полноэкранный режим и нажать на знак многоточия в правом верхнем углу, после чего в открывшемся меню выбрать пункт «Загрузить».

Предприниматель добавил, что в скором времени прошедшие верификацию пользователи соцсети смогут скачивать ролики, нажав на экран и удерживая палец.

В конце июля Маск пообещал, что в Twitter будет доступна только темная тема. Однако позднее стало известно, что он передумал вносить это обновление, поскольку оно разозлило многих пользователей платформы.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. После закрытия сделки предприниматель уволил половину сотрудников и сменил руководство компании. В июле 2023 года бизнесмен сменил название соцсети на X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X.