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12:36, 23 августа 2023Силовые структуры

Четверо бойцов Росгвардии погибли в ДТП

В Петербурге в ДТП погибли четыре росгвардейца

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии в результате ДТП. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Погибшие проходили срочную службу. Они находились в грузовике «Урал-4320», который перевозил группу бойцов 33-й бригады. Вечером 22 августа на 84-м километре Кольцевой автодороги водитель впереди идущей легковой машины совершил резкое торможение, пытавшийся избежать столкновения водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Грузовик вынесло на середину трассы, «Урал» врезался в отбойник и перевернулся.

В результате ДТП также получили травмы разной степени тяжести трое росгвардейцев, в их числе командир инженерно-саперного взвода. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся.

Руководство Росгвардии окажет необходимую помощь семьям погибших.

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    Любовь Ширижик
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