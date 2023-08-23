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12:35, 23 августа 2023Интернет и СМИ

В Удмуртии опровергли сообщения об очаге сибирской язвы

Удмуртский Роспотребнадзор опроверг сообщения об очаге сибирской язвы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В региональных изданиях Удмуртии появились сообщения о семи случаях заражения сибирской язвой. Очаг сибирской язвы, как утверждалось, был выявлен в одном из районов Ижевска. Издания ссылались на управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Эту информацию позже опровергли.

Сейчас заметки об очаге сибирской язвы пропали с сайтов региональных изданий, но появились новости с опровержением, которое распространил Роспотребнадзор. Так, на сайте «Рамблер/Новости» есть заметка об очаге сибирской язвы со ссылкой на удмуртское издание ИА «Сусанин», но в первоисточнике новости уже нет.

«В средствах массовой информации Удмуртской Республики появилась информация о семи зафиксированных случаях заболевания сибирской язвой. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике официально заявляет о том, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Случаев заражения сибирской язвой на территории республики зафиксировано не было», — сказано в релизе удмуртского управления Роспотребнадзора.

Новость не получила широкого распространения в СМИ. Менее 10 новостей на тему опубликовали в основном региональные издания — в них привели опровержение Роспотребнадзора. В соцсетях удалось найти менее пяти постов на тему сибирской язвы в Удмуртии.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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