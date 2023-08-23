Россиянам рассказали о путевках в Турцию за 30 тысяч рублей

АТОР: операторы начали продавать горящие путевки в Турцию со скидками 40-60%

Горящие путевки в Турцию с вылетом в конце августа продаются со скидками в 40-60 процентов. Недельную поездку на одного можно купить за 30 тысяч рублей на человека, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компании начали распродавать туры на курорты Турции с вылетом 24-28 августа. Оператор Fun&Sun предлагает путевку в трехзвездочный отель Кемера за 60,1 тысячи рублей на двоих по системе «все включено» с вылетом 25 августа. «Интурист» продает тур с аналогичными условиями за 60,5 тысячи рублей.

У Coral Travel также появился тур в Мармарис с отъездом 28 августа — неделя в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется туристам в 69,9 тысячи рублей на двоих. При этом Anex Tour предлагает недельную путевку в отель категории «пять звезд» в Кемере за 103 тысячи с вылетом 28 числа.

В АТОР уточнили, что скидки на туры связаны с традиционным спадом активности туристов перед началом учебного года. Причем ценопад продлится всего несколько дней.

Ранее сообщалось, что стоимость недельных турпакетов с вылетом в начале сентября стартует от 92,5 тысячи рублей на двоих. За такую цену получится отдохнуть в трехзвездочном отеле с питанием. Путевки в отели «пять звезд» стоят 115-143 тысячи рублей.