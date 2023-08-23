Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:07, 23 августа 2023Путешествия

Россиянам рассказали о путевках в Турцию за 30 тысяч рублей

АТОР: операторы начали продавать горящие путевки в Турцию со скидками 40-60%

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Горящие путевки в Турцию с вылетом в конце августа продаются со скидками в 40-60 процентов. Недельную поездку на одного можно купить за 30 тысяч рублей на человека, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компании начали распродавать туры на курорты Турции с вылетом 24-28 августа. Оператор Fun&Sun предлагает путевку в трехзвездочный отель Кемера за 60,1 тысячи рублей на двоих по системе «все включено» с вылетом 25 августа. «Интурист» продает тур с аналогичными условиями за 60,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023
«Они знают, чем завлечь» Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
«Они знают, чем завлечь»Анталья — любимейший курорт россиян. Где там остановиться, что посмотреть и чем заняться?
20 августа 2023

У Coral Travel также появился тур в Мармарис с отъездом 28 августа — неделя в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется туристам в 69,9 тысячи рублей на двоих. При этом Anex Tour предлагает недельную путевку в отель категории «пять звезд» в Кемере за 103 тысячи с вылетом 28 числа.

В АТОР уточнили, что скидки на туры связаны с традиционным спадом активности туристов перед началом учебного года. Причем ценопад продлится всего несколько дней.

Ранее сообщалось, что стоимость недельных турпакетов с вылетом в начале сентября стартует от 92,5 тысячи рублей на двоих. За такую цену получится отдохнуть в трехзвездочном отеле с питанием. Путевки в отели «пять звезд» стоят 115-143 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина добилась проблем с поставками российской нефти по Черному морю

    В МВД России прокомментировали нападение мигранта на девушку из-за одежды

    Татьяна Тарасова отреагировала на выход Костомарова в протезах на лед

    Геймеры назвали самые красивые видеоигры

    Финляндия начала подготовку нового пакета военной помощи Украине

    Комик из «Что было дальше?» высказался о критике проекта

    Под Петербургом девочка чуть не сгорела во время готовки

    В британском городе надгробия обнесут оградами из-за секса и наркотиков

    Мировые цены на нефть перешли к падению

    Настойку за миллиарды рублей приготовили в российском городе из сгоревшего леса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости