Собянин назвал самый зеленый мегаполис мира

Собянин: Москва — самый зеленый мегаполис мира

Москва является самым зеленым мегаполисом мира. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в Зарядье, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», — заявил градоначальник.

Он добавил, что за последние годы в столице создали и благоустроили почти тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств, а также реконструировали тысячи дворов.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы. В нем учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.