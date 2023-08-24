Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 24 августа 2023Россия

Собянин назвал самый зеленый мегаполис мира

Собянин: Москва — самый зеленый мегаполис мира

Фото: Агентство «Москва»

Москва является самым зеленым мегаполисом мира. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в Зарядье, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», — заявил градоначальник.

Он добавил, что за последние годы в столице создали и благоустроили почти тысячу парков, около 500 улиц и общественных пространств, а также реконструировали тысячи дворов.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы. В нем учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекорда в преддверии санкций

    Уролог предупредил об опасных для почек привычках

    Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

    В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

    У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

    Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

    Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

    В России презентовали проект дирижабля «Шкипер» для грузоперевозок

    Бывший премьер Украины рассказал о бессилии Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости