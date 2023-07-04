Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах реабилитации парка «Кузьминки»

Власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Как и большинство таких крупных парков, он состоит из особо охраняемой природной территории, заповедной, которая ближе к МКАДу. Там, скорее всего, ничего не надо делать за исключением какой-то реабилитации», — объяснил Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа.

Он добавил, что середина парка требует серьезного подхода по благоустройству, расчистке, освещению, безопасности и другим параметрам. По словам Собянина, раньше значительная часть территории парка была федеральной — к ней относились и памятники, расположенные на территории — поэтому московские власти не могли серьезно заняться этим вопросом.

Мэр столицы пообещал, что проект благоустройства «Кузьминок» разработают с учетом мнения местных жителей. Он будет предполагать сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в московском районе Марьино, которое планируют завершить в 2023 году. На береговой полосе вдоль водоемов появятся светильники, различные архитектурные формы, сотни новых деревьев и прогулочные дорожки.