В США россиянина обвинили в отмывании одного миллиарда долларов

Минфин США обвинил россиянина Семенова в отмывании $1 млрд

Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отмечается, что на данной площадке проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. Как считает Минфин США, вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, Семенов создал схему, которая была призвана помочь другим преступникам отмывать средства. При этом ведомство считает, что сотни миллионов из отмытых россиянином денег предназначались для хакеров КНДР.

Семенову и Сторму предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому из этих пунктов грозит до 20 лет лишения свободы, уточняется в сообщении американского ведомства. Кроме того, их обвиняют в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты.