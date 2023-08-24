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14:53, 24 августа 2023Россия

Собянин представил основные направления развития Москвы

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные направления развития столицы на деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Зарядье. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Проект «Москва» — это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее», — заявил градоначальник.

Глава столицы рассказал о о планах строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД), а также о формировании нового транспортного каркаса городской агломерации. Собянин отметил, что в столице реализовывают масштабные программы, направленные на создание качественной городской среды, развитие здравоохранения, спорта, образования, культуры, системы социальной защиты москвичей и цифровой трансформации города. Кроме того, в городе действует программа реновации жилья и промышленных зон.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия проходит Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. В городе работают четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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