Путин поручил утвердить план развития городов Арктики с воинскими частями

Путин поручил утвердить план развития арктических городов с воинскими частями

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план развития арктических городов с воинскими частями и определить источники финансирования этих мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования», — сказано в документе.

Для определения источников финансирования будут рассмотрены вопросы о предоставлении бюджетных ассигнований и кредитов, об использовании механизмов дальневосточной и арктической концессии и инфраструктурных облигаций, а также инструментов поддержки со стороны госкорпораций.

Поручение адресовано правительству совместно с Министерством обороны и органами власти арктических регионов, срок его исполнения — до 1 сентября 2023 года.

Ранее на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов Путин заявил, что развитие населенных пунктов Арктики имеет важное значение с точки зрения обороны и безопасности. Также президент подчеркнул, что люди в арктических регионах должны жить в человеческих условиях.