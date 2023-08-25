Путешествия из России в три страны подешевели

Доцент Гареев: стоимость туров в Таиланд, Ливан и на Мальдивы снизилась на треть

В конце августа — начале сентября можно улететь из России на отдых в Таиланд, ОАЭ, Ливан и на Мальдивы, не потратив при этом состояние. В эти страны туры стали дешевле на треть, рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев, передает агентство «Прайм».

Из-за ослабления рубля повысились цены на путевки в Турцию и Египет, а на путешествия в Таиланд, напротив, снизились на 30 процентов. Самый дешевый тур с вылетом в августе обойдется в 109 тысяч рублей, он включит 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраками на двоих. По словам Гареева, стоимость снова вырастет в ноябре 2023 года.

Также цена путевок на Мальдивы упала на 30 процентов в сравнении с зимним сезоном. В 250 тысяч рублей на двоих обойдутся перелет и неделя в отеле четыре звезды с завтраками. Тарифы повысятся с 30 октября.

«Еще недавно позволить себе поездку в Ливан могли только очень состоятельные люди, — продолжает Гареев. — Но после резкого обвала национальной валюты туры на местные курорты сильно подешевели». Недельный отдых для двоих обойдется минимум в 180 тысяч рублей.

Наконец, стоимость путевки на двоих в ОАЭ в сентябре-октябре обойдется россиянам минимум в 90 тысяч рублей.

Ранее россиянам раскрыли стоимость осеннего отдыха в Турции по системе «все включено». Отмечается, что в середине сентября в большинстве отелей цены вырастут на 13-16 процентов, а в конце месяца ожидается небольшое снижение стоимости отдыха.