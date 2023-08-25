Газ в Европе резко подорожал

Биржевые цены на газ в Европе за день выросли на 9,6 %

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу, 25 августа, резко выросли. С начала дня на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре подорожали на 9,6 процента, свидетельствуют данные площадки.

На момент начала торгов цены на газ по индексу хаба TTF составляли порядка 365 долларов за тысячу кубометров. На максимуме она доходила до 407,6 доллара за тысячу кубометров, однако позднее к концу дня стоимость скорректировалась до уровня в 399 долларов.

По данным Reuters, работники морских газовых платформ в Австралии достигли соглашения с компанией Woodside по поводу улучшения условий и оплаты труда. Как сообщает профсоюз Offshore Alliance, это позволило предотвратить забастовку сотрудников производств сжиженного природного газа (СПГ), намеченную на 2 сентября. Если бы сторонам не удалось договориться, это привело бы к срыву поставок 10 процентов мирового экспорта СПГ.

Днем ранее топливо на бирже сильно подешевело. Стоимость сентябрьских фьючерсов опускалась до 330 долларов за тысячу кубометров. Позже стоимость вернулась на уровень 360 долларов, что на 11 процентов ниже, чем показатели на момент закрытия торгов в среду, 23 августа. На максимуме в последние дни котировки превышали 500 долларов за тысячу кубометров.