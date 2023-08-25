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14:43, 25 августа 2023Россия

В Москве протестировали систему электронного голосования

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В тестировании приняли участие почти 430 тысяч человек. Так москвичи узнали о нововведениях в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе всех систем.

Респондентам предложили выбрать мероприятие ко Дню города. В голосовании участвовали совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в Москве, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они будут проходить в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов. Москвичи, которые проголосуют на выборах мэра дистанционно, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

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    Варвара Родикова
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