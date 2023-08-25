В ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов в России по заказу спецслужбы Украины

ФСБ: раскрыты все поджоги в России по заказу украинской спецслужбы

ФСБ заявила о раскрытии всех поджогов диверсантами на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, большинство поджогов квалифицируют как террористический акт или диверсия и приговаривают причастных к их совершению лиц к лишению свободы сроком до 19 лет. В настоящее время в российских судах рассматриваются 22 уголовных дела поджигателей.

Сотрудник ФСБ также отметил, что за организацией и координацией процесса стоят украинские спецслужбы. Они выходят на россиян в интернете и обещают им быстрый заработок.

При этом украинцы уверяют, что действия поджигателей будут оценены как преступления небольшой тяжести, за которые предполагается только штраф. Его координаторы обещают взять на себя или закладывают в сумму гонорара. Однако сразу после выполнения задания те исчезают, а исполнителей приговаривают к длительным срокам.