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10:08, 25 августа 2023Силовые структуры

В ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов в России по заказу спецслужбы Украины

ФСБ: раскрыты все поджоги в России по заказу украинской спецслужбы

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ заявила о раскрытии всех поджогов диверсантами на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, большинство поджогов квалифицируют как террористический акт или диверсия и приговаривают причастных к их совершению лиц к лишению свободы сроком до 19 лет. В настоящее время в российских судах рассматриваются 22 уголовных дела поджигателей.

Сотрудник ФСБ также отметил, что за организацией и координацией процесса стоят украинские спецслужбы. Они выходят на россиян в интернете и обещают им быстрый заработок.

При этом украинцы уверяют, что действия поджигателей будут оценены как преступления небольшой тяжести, за которые предполагается только штраф. Его координаторы обещают взять на себя или закладывают в сумму гонорара. Однако сразу после выполнения задания те исчезают, а исполнителей приговаривают к длительным срокам.

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    Илона Палей
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