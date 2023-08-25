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16:32, 25 августа 2023Мир

В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

Советник президента ЦАР: гибель Пригожина не скажется на его бизнесе в Африке

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не скажется на будущем его бизнес-империи в Африке. Такое мнение выразил советник президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фидель Гуанджика в интервью Financial Times.

Он отметил, что для ЦАР произошедшее «абсолютно ничего не меняет». «Благодаря нашему соглашению с Кремлем присутствие продолжится», — прокомментировал политик.

При этом само издание отмечает, что за последние месяцы присутствие структур Пригожина в Африке заметно сократилось. В том числе это касается и ЦАР, где они выполняли функции по защите президента республики Фотсена-Арканжа Туадеры.

Ранее Гуанджика отметил, что Пригожин «спас демократию». Также он указал, что по соглашению с Москвой российские инструкторы могут продлить свое присутствие в ЦАР.

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    Максим Габриелян
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