В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина
Гибель бизнесмена Евгения Пригожина никак не скажется на будущем его бизнес-империи в Африке. Такое мнение выразил советник президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фидель Гуанджика в интервью Financial Times.
Он отметил, что для ЦАР произошедшее «абсолютно ничего не меняет». «Благодаря нашему соглашению с Кремлем присутствие продолжится», — прокомментировал политик.
При этом само издание отмечает, что за последние месяцы присутствие структур Пригожина в Африке заметно сократилось. В том числе это касается и ЦАР, где они выполняли функции по защите президента республики Фотсена-Арканжа Туадеры.
Ранее Гуанджика отметил, что Пригожин «спас демократию». Также он указал, что по соглашению с Москвой российские инструкторы могут продлить свое присутствие в ЦАР.