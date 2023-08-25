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14:55, 25 августа 2023Россия

Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID-19

Иммунолог Крючков: новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в октябре

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России может начаться в октябре и достичь пика в ноябре. Резкий рост уже наблюдается в мире, при том, что число ПЦР-тестирований значительно сократилось. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Если смотреть рост заболеваемости в мире по соотношению недели к неделе, то в некоторые временные промежутки рост достигал и 100 процентов, и 80. Кроме того, нужно понимать, что реальных случаев регистрируется намного меньше ввиду того, что в мире стали реже проводить ПЦР-тестирования», — сказал Крючков.

По словам иммунолога, новый вариант коронавируса «Эрис» оказался несколько заразнее своих предшественников. Он уже появился в России, но точно оценить, насколько широко он успел распространиться, сложно ввиду несовершенства статистических данных.

«Мы подходим к более опасному сезону, то есть, к второй половине осени. Рост заболеваемости, вероятно, начнется во второй половине октября. Пик новой волны может прийтись на середину-вторую половину ноября. Но, если не появится какого-то нового экстраординарного возбудителя, волна окажется более слабой, чем в случае с предыдущими вариантами омикрона», — допустил специалист.

Он заключил, что скачок заболеваемости, в любом случае, будет значительным, но статистически его можно и не заметить, поскольку количество ПЦР-тестирований сократилось во всем мире, в том числе, и в России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком скачке заболеваемости штаммом COVID-19 «Эрис» (EG.5) за минувшие недели. Об увеличении числа инфицированных коронавирусом на 80 процентов говорится в информационной биллютени.

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    Наталия Белова
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