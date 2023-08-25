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11:10, 25 августа 2023Россия

Собянин рассказал о реализации программы реновации в московском округе

Мэр Москвы Собянин рассказал о реализации программы реновации в Зеленограде

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Пять новостроек передали под заселение по программе реновации в московском административном округе Зеленоград. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Передали под заселение пять новостроек — три в Крюкове и две в Старом Крюкове. Еще одну ввели в эксплуатацию и готовим для новоселов», — рассказал градоначальник.

В новостройки переедут жители 11 старых домов. Пять из них полностью освободили и снесли, сформировав территорию для будущего строительства.

Собянин отметил, что порядка 670 семей уже живут в новых квартирах, около 480 семьям власти помогли с переездом. Всего по программе реновации в Зеленограде расселят 34 дома — новое жилье получат 7,1 тысячи человек.

Ранее мэр столицы сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья. Собянин уточнил, что около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.

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