Древнейшую дорогу России возрастом более тысячи лет нашли в Смоленской области

На территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области обнаружили древнейшую дорогу России. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в IX-XI веках на месте Гнездово располагалась древнерусская крепость, которая была ключевым пунктом по обслуживанию торгового пути «из варяг в греки» — по мнению исследователей, именно его сухопутным участком является найденная дорога.

«На протяжении многих лет считалось, что грунтовая дорога, которая используется жителями современного Гнездова, была проложена не раньше XVII века», — рассказал руководитель полевых работ, кандидат исторических наук Иван Савченко. Однако, добавил он, результаты исследований показали, что ее возраст оценивается примерно в тысячу лет.

Длина дороги составляет около 450 метров, при этом вдоль нее расположены курганы гнездовской знати IX-X веков.