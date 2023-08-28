Москвичам покажут медицинский вертолет

Ракова: во флагманском центре Филатовской больницы пройдут бесплатные экскурсии

В Москве пройдут бесплатные экскурсии в новый флагманский центр Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова. На них москвичам покажут не только высокотехнологичные операционные и реанимации, но и медицинский вертолет. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни. Посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы, увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и уникальное медицинское оборудование, а также смогут поработать на современных медицинских симуляторах Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, флагманский центр Филатовской больницы станет третьим флагманом, который будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Экскурсии в него будут проходить 2 и 3 сентября с 12:00 до 18:00 небольшими группами по 10-15 человек. Их будут проводить медицинские специалисты и сотрудники центров «Мои Документы».

Для всех желающих будет организована отдельная мини-экскурсия на вертолетную площадку больницы, где, в случае благоприятных погодных условий, посетители смогут изучить, как устроен медицинский вертолет. По завершении экскурсии москвичи смогут полюбоваться видами, которые открываются с крыши центра, выпить кислородный коктейль или съесть мороженое.

Кроме того, посетители флагмана смогут осмотреть мини-выставку медицинской формы, примерить ее и сделать фото в специальной фотозоне. Для детей будут организованы мастер-классы и зона аквагрима. Все мероприятие будет сопровождаться легкой классической живой музыкой.

Узнать подробнее об открытых экскурсиях можно на сайте.

Строительство флагманского центра больницы имени Филатова велось на протяжении трех лет. Оказание помощи в нем организовано по новому стандарту, который был внедрен для того, чтобы повысить качество, скорость и эффективность оказания экстренной помощи. В пресс-службе Комплекса соцразвития Москвы подчеркнули, что это новое слово не только в столичной, но и во всей российской медицине.

