Тренер Дюбуа обратился к Усику

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз призвал Александра Усика к честности

Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, призвал Александра Усика к честности. Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению специалиста, соперник его подопечного в пятом раунде оказался в нокауте. «Усик, прекрати обманывать и будь справедливым. Если ты религиозный человек, как утверждаешь, то не будешь обманывать», — обратился к украинцу Чарльз.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который рефери счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять пятиминутный тайм-аут.

В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.