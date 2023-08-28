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15:14, 28 августа 2023Россия

Путин встретился с врио главы Омской области

Президент России Путин встретился с врио главы Омской области Хоценко

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Врио главы региона доложил главе государства о росте промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, он рассказал о планах собрать три миллиона тонн зерна и об инновациях в сельскохозяйственной отрасти.

Путин положительно оценил работу Хоценко в качестве врио главы субъекта, отметив, что «в целом старт очень хороший». Он напомнил Хоценко о необходимости работать над улучшением экологической ситуации в Омской области. «Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин встретился с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили вопросы поддержки региона, а также планы «разгосударствления» экономики этому субъекта после окончания спецоперации.

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    Алан Босиков
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