Президент России Путин встретился с врио главы Омской области Хоценко

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Врио главы региона доложил главе государства о росте промышленного производства, в том числе за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, он рассказал о планах собрать три миллиона тонн зерна и об инновациях в сельскохозяйственной отрасти.

Путин положительно оценил работу Хоценко в качестве врио главы субъекта, отметив, что «в целом старт очень хороший». Он напомнил Хоценко о необходимости работать над улучшением экологической ситуации в Омской области. «Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин встретился с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили вопросы поддержки региона, а также планы «разгосударствления» экономики этому субъекта после окончания спецоперации.