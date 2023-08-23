Президент России Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, сообщает РИА Новости.

Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. Глава государства, в свою очередь, дал обещание поддержать программу развития области. По его словам, по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине в Запорожской области будет происходить «разгосударствление» экономики.

Ранее Путин встретился с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильной. Он выслушал доклад Пасечника, отметив, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности российских военных и мирных граждан.