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03:23, 23 августа 2023Россия

Путин провел встречу с врио главы Запорожской области

Президент России Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Балицким

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, сообщает РИА Новости.

Балицкий рассказал Путину о планах развития региона. Глава государства, в свою очередь, дал обещание поддержать программу развития области. По его словам, по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине в Запорожской области будет происходить «разгосударствление» экономики.

Ранее Путин встретился с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником и назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильной. Он выслушал доклад Пасечника, отметив, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности российских военных и мирных граждан.

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    Марина Совина
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