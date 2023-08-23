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01:56, 23 августа 2023Россия

Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Путин провел рабочую встречу в Кремле с врио главы ЛНР Пасечником
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником в Кремле, назвав ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной, сообщает ТАСС.

Российский лидер выслушал доклад Пасечника, отметив, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности российских военных и мирных граждан. «Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — добавил он.

Помимо этого Путин обсудил с врио главы ЛНР различные вопросы, которые касаются ситуации в республике.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил избрание на Украине «адекватных лидеров», настроенных пророссийски. По словам Медведева, антироссийские настроения на Украине активно подогревали на Западе и оплачивали из различных фондов и подконтрольных США структур.

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    Марина Совина
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