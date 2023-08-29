Адвокат и сотрудники ЧОП пойдут под суд за создание занимавшейся кражами ОПГ

Адвокат и сотрудники ЧОП обкрадывали богатых жителей Кузбасса и жгли их машины

В Кемеровской области 43-летний адвокат и четыре бывших сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) в возрасте от 22 до 62 лет пойдут под суд за кражи из домов богатых людей. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе 2022 года адвокат предложил имевшим опыт работы в охране россиянам заняться хищениями ценностей из домов состоятельных жителей Кузбасса. ОПГ обладала навыками наблюдения, бандиты знали, как правильно подходить к цели и заметать следы после преступления, разбирались в видеокамерах наружного наблюдения и знали, где имеются непросматриваемые зоны.

Следствие полагает, что с января по август 2022 года злоумышленники совершили не менее десятка преступлений, похитив имущества на сумму свыше 43 миллионов рублей. В одном случае злоумышленники сожгли машину потерпевшего.

Злоумышленников задержали благодаря работе сыщиков регионального отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды. После установления причастности к преступлению адвоката материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия он был лишен своего статуса.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.