В Екатеринбурге открыли новый парк

Парк «Солнечные аллеи» открылся для посетителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли для посетителей новый парк «Солнечные аллеи». Как уточнили в пресс-службе городской администрации, новая многофункциональная пешеходная зона связывает жилые дома с образовательными учреждениями — школой художественной гимнастики, детским садом и Губернаторским лицеем.

На территории парка высадили более 290 деревьев и 19 тысяч кустарников, многолетних растений и миксбордеров, а также выстелили рулонные газоны. Помимо этого, в рамках благоустройства в парке установили более сотни скамеек и деревянных шезлонгов, а также детские песочницы, качели, беседки и столы для пинг-понга. Позаботились и о любителях двухколесного транспорта, проложив специальные дорожки и организовав зоны парковки для велосипедов.

В администрации подчеркнули, что благоустройство парка приурочено сразу к трем памятным датам: 10-летию микрорайона Солнечный, 80-летию Чкаловского района и 300-летию столицы Урала.

Ранее сообщалось, что на Урале пройдет чемпионат по банному мастерству. В ходе чемпионата 14 участников должны будут продемонстрировать свое мастерство членам жюри, среди которых будут высококвалифицированные представители спа-индустрии. Отмечается, что эксперты при оценке программы будут учитывать подготовку конкурсантов, а также временной и температурный режим.