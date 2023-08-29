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22:04, 29 августа 2023Мир

В США рассказали об условии для передачи оружия Украине

Пентагон: США передают Киеву оружие со складов, если это не вредит боеготовности

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США отправляют Украине оружие только в случае, если это не навредит их собственной боеготовности. Об этом заявил замминистра обороны по закупкам вооружений Уильям Лаплант, пишет РИА Новости.

По его словам, перед поставками оценивается все оружие, которое планируется передать Киеву. Лаплант уточнил, что этим занимается председатель Объединенного комитета начальников штабов страны генерал Марк Милли и глава Минобороны Ллойд Остин. «Если они думают, что это как-то негативно повлияет на боеготовность или увеличит риск, то мы этого делать не будем», — отметил он.

Заместитель министра добавил, что американская сторона совместно с союзниками увеличила производство военной продукции, в том числе артиллерийских снарядов, наиболее часто применяемых украинской армией.

Ранее стало известно, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В частности, Киеву передадут ракеты AIM-9M для систем ПВО, а также боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Марина Совина
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