Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:00, 30 августа 2023Моя страна

В Дагестане возродят производство испикской керамики

В Дагестане решили возродить производство испикской керамики

Фото: ДМИИ им. П.С. Гамзатовой

В Сулейман-Стальском районе Дагестана возродят поизводство испикской керамики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в регионе также работают над возрождением других старинных промыслов и ремесел.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова, найдены мастера, имеющие навыки производства керамических изделий, изучены ранее существовавшие формы производства керамических изделий в районе и техника их изготовления. Для мастеров также приобрели муфельную печь для обжига керамических изделий с нанесением глазури.

В перечень промыслов, которые хотят возродить, включены кайтагская, усишинская и гапшиминская вышивки, музыкальные инструменты, кумыкский платок "Тастар", кубачинская вышивка золотой нитью.

Испикская керамика получила свое название по наименованию села Испик в Южном Дагестане, где была обнаружена.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Зарубежная авиакомпания решила перейти на российскую систему бронирования

    Дерматолог рассказала о проблемах с кожей после отпуска

    Украине предрекли начало гражданской войны

    Обнаружена связь между продолжительностью сна и риском диабета

    Таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео

    Лаврова защитят от обезьян необычным способом

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости