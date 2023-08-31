Пистолет и автомат российского полицейского потеряли во время перелета

Во время перелета из Махачкалы потерялось оружие из багажа полицейского

Сотрудник полиции, возвращавшийся в Екатеринбург из командировки в Махачкалу, сдал в багаж служебное оружие, но оно потерялось во время авиаперелета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До места назначения в аэропорт Кольцово не прибыли пистолет Макарова, автомат Калашникова АКС-74. Полицейскому выдали только шесть магазинов с патронами.

Авиаперевозчик не смог объяснить силовику, куда делось оружие, и тогда он обратился к коллегам с заявлением о пропаже.

В ходе проверки выяснилось, что оружие по ошибке прилетело в московский аэропорт Домодедово.