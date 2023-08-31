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23:13, 31 августа 2023Россия

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА силами ПВО
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Брянским районом.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявил глава региона.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в связи с уничтожением дрона нет. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что один из украинских БПЛА, атаковавших Брянск, упал на гостиницу Управления делами правительства региона. Отмечается, что объект располагается рядом со зданием администрации области.

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    Марина Совина
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