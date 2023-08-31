Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 31 августа 2023Россия

Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

Mash: дрон упал на гостиницу Управления делами правительства Брянской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из дронов-камикадзе, атаковавших Брянск, упал на гостиницу Управления делами правительства региона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, гостиница находится в ста метрах от здания администрации Брянской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Mash также утверждает, что власти в целях безопасности решили перекрыть центр города для автомобилей и людей.

Ранее появились кадры с одним из дронов-камикадзе в небе над Брянском. По очертания беспилотник похож на модель UJ-22. Предварительно его сбили средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

    Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

    В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

    Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

    В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

    Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

    Известная актриса прошлась по улице в прозрачном платье без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости