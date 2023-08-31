Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области
Mash: дрон упал на гостиницу Управления делами правительства Брянской области
Один из дронов-камикадзе, атаковавших Брянск, упал на гостиницу Управления делами правительства региона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Как пишет издание, гостиница находится в ста метрах от здания администрации Брянской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Mash также утверждает, что власти в целях безопасности решили перекрыть центр города для автомобилей и людей.
Ранее появились кадры с одним из дронов-камикадзе в небе над Брянском. По очертания беспилотник похож на модель UJ-22. Предварительно его сбили средствами противовоздушной обороны.